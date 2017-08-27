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AP: букмекеры приняли большинство ставок на победу Макгрегора в бою с Мэйуэзером

Спорт
27 августа, 8:48 UTC+3 ТАСС

По данным агентства, в букмекерской компании "Уильям Хилл" было зарегистрировано намного больше одиночных ставок на победу ирландского бойца

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Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер

Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер

© AP Photo/Isaac Brekken

ТАСС, 27 августа. Большинство любителей бокса делали ставки на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке с американским боксером- профессионалом Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает Associated Press.

В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе.

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По данным агентства, в букмекерской компании "Уильям Хилл" было зарегистрировано намного больше одиночных ставок на победу Макгрегора. Однако с четверга клиенты стали ставить крупные суммы на победу американца, и в общей сложности на него было поставлено 74 процента от общей суммы.

Так, несколько ставок на миллионы долларов было сделано на победу Мэйуэзера, три из которых были зарегистрированы за несколько часов до поединка. Самая крупная же ставка на Макгрегора составила 100 тыс. долларов.

По данным букмекеров, они потерпели бы убытки, если Макгрегор победил Мэйуэзера. Убытки могли составить еще большую сумму, если бы это произошло в начальных раундах. Сейчас же они получат прибыль, поскольку победу одержал американец.

Этот поединок может установить рекорд по количеству поставленных ставок в букмекерских конторах. Сейчас рекордное достижение принадлежит бою Мэйуэзера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году, на который было поставлено около 50 млн долларов.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

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