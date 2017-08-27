Глава UFC Уайт не хочет, чтобы Макгрегор снова боксировал

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ТАСС, 27 августа. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не хотел бы, чтобы ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор проводил еще боксерские поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции после боя по правилам бокса между Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером.
В ночь на воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.
"Я горжусь Конором, - сказал Уайт. - Но я бы предпочел, чтобы он больше не боксировал. Это не его дело, он - боец смешанных единоборств, там он лучше может использовать все свое оружие. Думаю, сегодня он отлично поработал, но я хочу увидеть его снова в UFC".
Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.