Заседание высшего совета ФРР состоится в середине октября 2017 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следующее заседание высшего совета Федерации регби России (ФРР) состоится в середине октября 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе организации.

Ранее стало известно об упразднении должностей президента и вице-президента организации, а высший совет стал основным органом ФРР. Председателем высшего совета стал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, также в совет вошел бывший президент федерации Вячеслав Копьев.

На пост генерального директора и председателя правления ФРР была избрана Елена Артамонова.