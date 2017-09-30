Заседание высшего совета ФРР состоится в середине октября 2017 года

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следующее заседание высшего совета Федерации регби России (ФРР) состоится в середине октября 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс службе организации.
Ранее стало известно об упразднении должностей президента и вице-президента организации, а высший совет стал основным органом ФРР. Председателем высшего совета стал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, также в совет вошел бывший президент федерации Вячеслав Копьев.
На пост генерального директора и председателя правления ФРР была избрана Елена Артамонова.