"Лилль" обвинил "Амьен" в необеспечении безопасности на арене, где пострадали 29 фанатов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Руководство клуба Лилль", чьи болельщики пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе во время гостевого матча чемпионата Франции по футболу с "Амьеном", считает причиной трагедии необеспечение условий безопасности принимающей стороной и требует тщательного расследования инцидента. Об этом написал гендиректор "Лилля" Марк Ингла в своем Twitter.

Инцидент произошел в субботу вечером на домашней арене "Амьена" "Стад де ла Ликорн". На 16-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре забил гол, который болельщики клуба начали праздновать так бурно, что не выдержало ограждение. В результате фанаты "Лилля" попадали вниз друг на друга, а матч был остановлен. По последним данным, пострадали 29 человек, из них пятеро получили тяжелые травмы - в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

На специально созванной пресс-конференции президент "Амьена" Бернар Жоанан заявил, что ограждение стадиона "было в идеальном состоянии", и обвинил в произошедшем ультрас гостевой команды.

2. Le LOSC a le droit de interroger sur les conditions d'accueil et sécurité proposées pour nos supporters par le Club et le Stade d'Amiens — Marc Ingla (@ingla_marc) 30 сентября 2017 г.

В свою очередь, гендиректор "Лилля" назвал слова Жоанана "безответственными и недостойными", а фанатов своего клуба - "безупречными". "Лилль" имеет право сомневаться в условиях приема и качестве безопасности, предложенном нашим болельщикам клубом "Амьен", - написал Ингла. Он также выразил мнение, что профессиональный футбол должен быть лучше организован и потребовал скорейшего проведения расследования с целью установления виновных и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Президент французской Профессиональной футбольной лиги Натали Бой де ла Тур заявила BFM TV, что "Стад де ла Ликорн" успешно прошел проверку на соответствие нормам безопасности.

Местная прокуратура, как сообщило AFP, уже начала расследование данного инцидента.