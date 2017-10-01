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Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

Спорт
1 октября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо из "Ред Булл"

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Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

© EPA/FERNANDO BIZERRA JR.

ТАСС, 1 октября. Голландский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Малайзии. Гонка прошла на автодроме "Сепанг" в Селангоре.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес", третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл"). Немец Себастьян Феттель из "Феррари" стартовал в гонке с последней позиции, так как в субботу в квалификации он из-за механических проблем не смог показать какой-либо результат. На финиш Феттель приехал четвертым. 20-летний Ферстаппен второй раз в карьере и впервые в текущем сезоне выиграл Гран-при "Формулы-1".

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В Малайзии не выступал Даниил Квят. "Торо Россо" решила отстранить россиянина от двух гонок и попробовать в деле француза Пьера Гасли, который является пилотом поддержки "Ред Булл". Россиянин должен вернуться за руль болида на Гран-при США (20-22 октября). Гасли финишировал 14-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 281 очко. Второе место занимает Феттель (247). Третьим идет еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (222).

В ноябре 2016 года власти Малайзии объявили о прекращении сотрудничества с организаторами "Формулы-1" после истечения срока контракта из-за дороговизны мероприятия и отсутствия к нему интереса у общественности. Таким образом, гонка не будет включена в календарь "Формулы-1" на следующий сезон. Гран-при Малайзии проводится с 1999 года на автодроме "Сепанг" в Селангоре и является одним из старейших азиатских этапов. "Сепанг" стал одним из первых автодромов, спроектированных немцем Германом Тильке.

Следующий этап Гран-при пройдет в Японии с 6 по 8 октября.

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