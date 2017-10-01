Премьер-министр Малайзии не исключил проведения в стране этапа "Формулы-1" в будущем

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СИНГАПУР, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не исключил возвращения в его страну этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", когда будут созданы для этого благоприятные экономические условия. Об этом глава правительства сообщил в воскресенье по завершении гонки, которая прошла на автодроме "Сепанг" в штате Селангор.
Ранее правительство Малайзии решило не продлевать новый контракт на проведение "Формулы-1" из-за низкого интереса со стороны зрителей, снижения объемов рекламы и продаж телевизионных прав.
"В последние годы наблюдалась меньшая отдача от проведения соревнований в Малайзии", - цитирует премьера издание "Стар". По его словам, "экономическая привлекательность снизилась, поэтому было принято решение отказаться от проведения гонок в будущем". Однако, продолжил он, "это не означает, что в дальнейшем не поменяем решения в связи с потенциальными экономическими выгодами".
Победу на Гран-при Малайзии одержал голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл").