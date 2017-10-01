Семак: ФК "Уфа" заслужил ничью в матче чемпионата России с ЦСКА

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" заслуженно заработал очко в матче чемпионата России с московским ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер уфимцев Сергей Семак.
В воскресенье "Уфа" в гостях сыграла вничью с ЦСКА со счетом 0:0.
"Получилась тяжелая игра, как и все предыдущие. Первый тайм мне понравился, а во втором мы больше позволяли сопернику, низко сели, не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили", - сказал Семак.
На 88-й минуте матча арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота "Уфы". После игры генеральный директор клуба Шамиль Газизов с критикой выступил в адрес судейства, отметив, что 11-метровый удар был выдуманный. "Нужно пересмотреть момент с назначением пенальти. Как правило, когда игроки начинают бурно протестовать, они бывают правы, но пока я не берусь комментировать действия судьи", - добавил тренер.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" идет на десятой строчке (14). В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром", "Уфа" 15 октября проведет домашний матч против столичного "Локомотива".