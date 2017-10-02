Венгр Кашшаи рассудит товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи будет работать на товарищеском футбольном матче между сборными России и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Ассистентами Кашшаи будут Георги Ринг и Венцель Тот. Кашшаи является арбитром категории ФИФА с 2003 года. В 2011 году он судил финальный матч Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Манчестер Юнайтед".

10 октября в Казани на стадионе "Казань-Арена" сборная России сыграет с командой Ирана. Матч рассудит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Его ассистентами будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич.