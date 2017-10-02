Финский защитник Йокипакка стал игроком клуба КХЛ "Сочи"

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Финский защитник Юрки Йокипакка подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
Йокипакка является чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ) 2014 года в составе "Техас Старз".
В НХЛ Йокипакка выступал за "Даллас", "Калгари" и "Оттаву", всего он провел в лиге 150 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 25 результативных передач при общем показателе полезности "-2".
В 2016 году принимал участие в Кубке мира в составе сборной Финляндии.