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Финский защитник Йокипакка стал игроком клуба КХЛ "Сочи"

Спорт
2 октября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Финский защитник Юрки Йокипакка подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

Йокипакка является чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ) 2014 года в составе "Техас Старз".

В НХЛ Йокипакка выступал за "Даллас", "Калгари" и "Оттаву", всего он провел в лиге 150 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 25 результативных передач при общем показателе полезности "-2".

В 2016 году принимал участие в Кубке мира в составе сборной Финляндии.

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