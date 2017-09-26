"Лада" прервала 10-матчевую проигрышную серию в КХЛ, победив "Сочи"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" обыграла "Сочи" со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Лады" отличились Алексей Мастрюков (15-я минута) и Кирилл Капустин (62). За "Сочи" шайбу забросил Симон Онеруд (14).
"Лада" прервала проигрышную серию, которая составляла десять матчей.
"Лада" занимает 13-е место в Восточной конференции с девятью очками, "Сочи" - шестое в Западной конференции с 24 очками.
В следующем матче 28 сентября "Лада" примет уфимский "Салават Юлаев". "Сочи" 30 сентября сыграет дома с ханты- мансийской "Югрой".