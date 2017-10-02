Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IIHF разрешила тренерам на Олимпиаде-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

Спорт
2 октября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Это решение на конгрессе IIHF, который проходил в испанской Марбелье, поддержали Федерации хоккея России, Канады, Швеции, Финляндии, Швейцарии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане делать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Это решение на конгрессе IIHF, который проходил в испанской Марбелье, поддержали Федерации хоккея России, Канады, Швеции, Финляндии, Швейцарии.

"Мы будем консультироваться с лигами, в которых внедрено это правило, и посмотрим на лучший способ его использования, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - Мы собираемся проверить эту систему на матчах сборных перед Играми".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Смотрите также

Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре

Фетисов: разрешение тренерам запрашивать видеоповторы на ОИ-2018 является хорошим ходом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Что такое "циркадные ритмы" и почему за управление ими дают Нобелевскую премию
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама