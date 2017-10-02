IIHF разрешила тренерам на Олимпиаде-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане делать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
Это решение на конгрессе IIHF, который проходил в испанской Марбелье, поддержали Федерации хоккея России, Канады, Швеции, Финляндии, Швейцарии.
"Мы будем консультироваться с лигами, в которых внедрено это правило, и посмотрим на лучший способ его использования, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - Мы собираемся проверить эту систему на матчах сборных перед Играми".
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.