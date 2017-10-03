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Карякин посетил центр "Сириус" в Сочи и сыграл с детьми в шахматы

Спорт
3 октября, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В ноябре гроссмейстер начнет подготовку к турниру претендентов на матч за звание чемпиона мира

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил Всероссийский образовательный центр для одаренных детей "Сириус" в Сочи, где сыграл с детьми в блиц и разобрал партию против норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира 2016 года. Об этом ТАСС рассказал сам Карякин.

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"С большим удовольствием провел встречу с детьми в центре "Сириус". Мы разобрали мою победу против Карлсена в восьмой партии чемпионата мира в Нью-Йорке, я ответил на вопросы детей, и в завершение мы сыграли несколько блиц-партий, - сказал Карякин. - Надеюсь, что подобные встречи дадут импульс детям для новых свершений. Очень здорово, что есть "Сириус", который дает детям все возможности для этого".

"Также поздравляю директора "Сириуса" Шмелеву Елену Владимировну с днем рождения. Даже в такой день она не покидает стены школы", - добавил шахматист.

В ноябре Карякин начнет подготовку к турниру претендентов на матч за звание чемпиона мира. Он пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года, победу одержал Карякин, который осенью того года встретился в матче за шахматную корону с Карлсеном и проиграл.

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