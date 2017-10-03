МПК перенес на конец ноября ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение провести чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые были перенесены из-за землетрясения в Мексике, в период с 27 ноября по 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально мировые первенства должны были пройти с 30 сентября по 6 октября в Мехико в рамках фестиваля параспорта. Решение о переносе турниров было принято после переговоров с оргкомитетом и властями Мехико, а также консультаций с членами МПК. Около 1400 спортсменов, официальных лиц и сотрудников должны были принять участие в соревнованиях. После объявления новых дат национальные федерации должны вновь зарегистрировать свои команды до 8 октября.

"Я хотел бы поблагодарить членов МПК за их понимание и терпение, так как мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией для паралимпийского движения. Также я хотел бы поблагодарить все паралимпийское движение за их поддержку, оказанную народу Мексики после трагических землетрясений в этой стране. После диалога с оргкомитетом и властями Мехико стало ясно, что они очень увлечены идеей все-таки провести фестиваль. Они хотят показать миру, что Мехико открыт, что жизнь продолжается", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

"В то же время члены МПК показали свою заинтересованность в том, чтобы чемпионаты прошли там, где планировалось изначально. После проведения все необходимых проверок безопасности на площадках, которые примут соревнования, отелей и всей инфраструктуры, связанной с проведением мировых первенств, мы решили перенести чемпионат на два месяца позже изначально запланированных дат. Мы понимаем, что новые даты проведения соревнований могут не устроить всех спортсменов и сборные. Тем не менее, мы считаем важным провести Паралимпийский фестиваль 2017 года в Мехико, чтобы показать нашу поддержку мексиканскому народу", - добавил Парсонс.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, мощные подземные толчки дошли и до Мехико, что привело к разрушению десятка домов. Позже сообщалось еще о двух повторных толчках. Всего, по последним данным, жертвами трагедии стали 360 человек.