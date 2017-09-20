Матчи Кубка Мексики по футболу перенесены из-за землетрясения

ТАСС, 20 сентября. Четыре матча Кубка Мексики по футболу перенесены на более поздний срок из-за мощного землетрясения, которое произошло во вторник в стране. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Матчи 1/8 финала Кубка Мексики, которые должны были пройти во вторник, перенесены на неопределенный срок из-за произошедших событий. В следующие несколько дней будут объявлены дата и время, когда будут сыграны перенесенные матчи", - говорится в сообщении.

Otro sismo me agarro en el estadio azteca pic.twitter.com/oLRbdN8f7w — Sergio salinas marti (@Sergiosalmar13) 19 сентября 2017 г.

Мексиканский клуб "Америка", представляющий столицу страны, должен был принимать "Крус Асуль", который также базируется в Мехико. Стадион "Ацтека", на котором проводит домашние матчи "Америка", оказался в числе многих зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения.

В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. По последним официальным данным, жертвами землетрясения стали 224 человека.