После мощного землетрясения в Мексике произошло 11 афтершоков

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ТАСС, 20 сентября. 11 повторных подземных толчков магнитудой до 4 были зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего во вторник. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.
"К 20:30 (04:30 среды мск) зарегистрированы 11 повторных толчков (самый сильный магнитудой 4) после землетрясения магнитудой 7,1", - говорится в сообщении.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. По последним официальным данным, жертвами землетрясения стали 149 человек.