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ФТАР намерена использовать полиграф при расследовании обстоятельств допинг-нарушений

Спорт
3 октября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР от участия в международных турнирах на 12 месяцев

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) приняла решение использовать полиграф при расследовании случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщил глава антидопинговой комиссии ФТАР Александр Петров.

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"На сегодняшний день у нас был случай нарушения правил, когда возникло напряжение внутри сборной, одна спортсменка обвиняла другую в том, что та подсыпала ей субстанцию. Мы приняли решение, что все спортсмены, принимающие участие в подготовке к соревновательному этапу, на добровольной основе будут проходить тест на системе полиграф. Это несет профилактические цели диверсий внутри команды. Может быть, это звучит как теория заговора, но такое бывает", - сказал Петров.

"Бывает, что спортсмен не может объяснить, как попала субстанция в его организм, а она может попасть в результате нечестной конкурентной борьбы", - добавил Петров.

30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила ФТАР от участия в международных турнирах на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участия в чемпионате мира в США. Такое решение было принято, так как три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг- проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

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