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Международная федерация баскетбола надеется, что Россия в будущем примет Кубок мира

Спорт
3 октября, 16:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, октября. /ТАСС

Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина

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КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Казначей Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс надеется, что Россия примет Кубок мира в 2023 году или в другой год. Такое мнение он высказал во вторник журналистам в ходе оценочного визита в Казань.

"Я сам задаюсь вопросом, не знаю, как получилось [что Россия ни разу не принимала мужской чемпионат мира по баскетболу]. Очень надеюсь, что Россия все же примет этот чемпионат, возможно, в 2023 году или в другой год", - сказал он, отвечая на вопрос, почему ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу.

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Комиссия FIBA проверит готовность России к проведению КМ-2023 на следующей неделе

2 октября оценочная комиссия FIBA прилетела в Москву. Она проверяет готовность российских городов на предмет проведения мужского Кубка мира в 2023 году. 3 октября комиссия посетила Казань. Представители FIBA 4 октября отправятся в Санкт-Петербург, 5 октября - в Пермь.

В состав комиссии, помимо Вайса, входят вице-президент FIBA и президент африканского отделения организации Хамане Нианг, вице-президент технической комиссии FIBA Любомир Котлеба. Комиссия посетит спортивные сооружения для игр и тренировок, гостиницы, в которых планируется организовать проживание сборных, представителей FIBA, журналистов и болельщиков.

Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.

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