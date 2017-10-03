Фурсенко: билеты на футбол должны быть доступны всем болельщикам, независимо от достатка

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МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Спонсорские деньги могут сделать футбол более доступным для населения. Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
Санкт-петербургская команда в сезоне-2017/18 выступает на стадионе "Санкт-Петербург". Средняя посещаемость домашних матчей "Зенита" в чемпионате России составляет 43 535 зрителей.
"У "Зенита" очень много болельщиков, они любят наш клуб, хотят ходить на матчи. Но, к сожалению, не у всех есть возможность платить за билеты большие деньги. В "Зените" есть для таких случаев специальная категория дешевых билетов по 200 рублей. Это билеты в ряд секторов за воротами на верхнем ярусе стадиона. Теоретически эти билеты можно было и дороже продавать. Но мы сознательно не повышаем на них цену", - сказал Фурсенко.
"Это часть социальной политики клуба, которая полностью разделяется нашими спонсорами и владельцами. Футбол должен быть доступен. А недополученный доход от продажи билетов компенсируется спонсорскими средствами, так как реклама и спонсорские активности на полном стадионе дают гораздо больше с точки зрения продвижения продукта, чем реклама на полупустом стадионе. Для многих регионов с невысоким уровнем жизни такой подход со стороны районных администраций, именно, в части поддержки населения и предоставления людям возможности даже бесплатного посещения футбола, позволит частично поддержать региональные клубы, создавая необходимые условия для привлечения спонсоров", - резюмировал собеседник ТАСС.
"Зенит" занимает первое место в чемпионате России после 12 туров, набрав 28 очков.