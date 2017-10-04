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Клуб НХЛ "Вегас" отправил российского нападающего Шипачева в АХЛ

Спорт
4 октября, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Вместе с 30-летним россиянином в команду Американской хоккейной лиги "Чикаго Вулвз" отправятся 21-летний нападающий Алекс Туч и 22-летний защитник Ши Теодор

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Вадим Шипачев (в центре) в составе "Вегаса" в предсезонном матче

Вадим Шипачев (в центре) в составе "Вегаса" в предсезонном матче

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Джордж Макфи сообщил, что российский нападающий Вадим Шипачев отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Об этом сообщает пресс-служба "Вегаса".

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Вместе с 30-летним россиянином в АХЛ отправятся 21-летний нападающий Алекс Туч и 22-летний защитник Ши Теодор. Шипачев провел в составе "Вегаса" четыре предсезонные игры, в которых отличился одной результативной передачей.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан. Первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ клуб из Лас-Вегаса проведет в ночь на 7 октября на выезде против "Далласа".

 

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