Ласицкене вошла в шорт-лист претенденток на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в финальную четверку претенденток на звание лучшей легкоатлетки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо Ласицкене, которая ранее также была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в мире, на награду претендуют гречанка Екатерина Стефаниди (прыжки с шестом), полька Анита Влодарчик (толкание ядра) и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам.

Также ассоциация назвала тройку претендентов на приз лучшему легкоатлету Европы 2017 года, в шорт-лист вошли бегун из Турции Рамиль Гулиев, французский десятиборец Кевин Майер и немецкий метатель копья Йоханнес Феттель.