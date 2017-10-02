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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

Спорт
2 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Спортсменка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ)

Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира.

Ранее спортсменка была номинирована на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

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