Эксперт: "Питтсбургу" будет сложно защитить титул чемпиона НХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) непредсказуема, поэтому преждевременно прогнозировать третью подряд победу "Питтсбурга" в Кубке Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 стартует в ночь на четверг.

"Я бы отметил в первую очередь, что основная часть команды осталась. Хотя мы знаем, что Марк-Андре Флери (бывший вратарь "Питтсбурга" - прим. ТАСС) проделал огромную работу, когда основной голкипер [Мэтт Мюррей] получил травму. Но чемпионат НХЛ является крайне непредсказуемым, поэтому гарантировать, что та или иная команда сможет защитить свой титул, достаточно сложно. Необходимо дождаться середины сезона, чтобы иметь более полное представление и делать какие-то прогнозы", - сказал Дементьев.

По его мнению, многие американские хоккейные эксперты преждевременно считают, что "Даллас" является одним из основных претендентов на титул в предстоящем сезоне. "Много разговоров о том, что "Даллас" может удивить в ближайшем сезоне. Кен Хичкок (главный тренер "Далласа" - прим. ТАСС) является одним из главных претендентов на звание лучшего тренера. Это хорошая и сбалансированная команда, обладающая двумя сильными звеньями, показывающими стабильную игру, однако чемпионат еще не начался", - сказал Дементьев.

Бороться за выход в плей-офф будет и новичок лиги "Вегас", считает собеседник агентства. "Интересная команда, крепкая защитная линия, хороший и достаточно стабильный вратарь, много одинаковых защитников, которые могут достаточно производительно сыграть. Вопрос в том, что в нападении все-таки недостаточно тех игроков, которые могут приносить результат. Я считаю, что "Вегас" будет бороться, думаю, они не будут пропускать много шайб, но и забивать будут с трудом", - сказал он.

Дементьев отметил хорошие перспективы "Тампы", указав на наличие в этой команде квалифицированных российских игроков. "В "Тампе" достаточно российских лидеров - Никита Кучеров, Владислав Наместников, вратарь Андрей Василевский. Очень интересный парень приехал в систему "Тампы" из питерского СКА - Александр Волков", - сказал эксперт.