Клуб НХЛ "Вегас" пожертвовал $300 тыс. пострадавшим при стрельбе на концерте

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" объявила, что от команды сделано пожертвование в размере $300 тыс. в адрес пострадавших в инциденте на концерте, который произошел в Лас-Вегасе в воскресенье.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay ("Мандалэй бэй") в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

"Клуб "Вегас Голден Найтс" совместно с НХЛ и фондом Фоли сделали пожертвование в размере $300 тыс. семьям жертв и пострадавшим", - говорится в заявлении пресс-службы клуба из Лас-Вегаса.

NEWS: We will partner with Foley Family Charitable Trust and the @NHL to donate $300,000 to Las Vegas shooting victims, first responders. — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 3 октября 2017 г.

Кроме того, клуб совместно с лигой во время матчей почтит память погибших. "Вегас" объявит о дополнительном сборе средств для пострадавших во время стартовых домашних игр сезона.

Накануне Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что организация пожертвует $1 млн семьям жертв стрельбы, которая произошла в Лас-Вегасе.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ клуб из Лас-Вегаса проведет в ночь на 7 октября на выезде против "Далласа".