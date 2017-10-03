UFC пожертвует $1 млн семьям погибших на концерте в Лас-Вегасе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что организация пожертвует $1 млн семьям жертв стрельбы, которая произошла в воскресенье в Лас-Вегасе. Слова Уайта приводит ESPN.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 59 человек, более 500 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

В Лас-Вегасе базируется главный офис UFC, большинство крупнейших событий и турниров под эгидой организации проходят именно в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena. Уайт сообщил, что утром в понедельник собрал сотрудников компании, чтобы убедиться в их безопасности. В дополнение к пожертвованию в $1 млн будущее событие организации UFC 216 будет посвящено городу Лас-Вегасу.

"Я вырос здесь, все мои друзья и люди, с которыми я работаю в UFC в течение последних 17 лет, живут в Лас-Вегасе. Это место, куда люди приезжают, чтобы веселиться и расслабляться, но прошлой ночью случилось ужасное и отвратительное. Мне очень больно после того, что произошло", - сказал Уайт.