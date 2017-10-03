Клуб НХЛ "Вегас" сделает значительное пожертвование пострадавшим при стрельбе на концерте

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" объявила, что от команды будет сделано значительное пожертвование в адрес пострадавших в инциденте на концерте, который произошел в Лас-Вегасе в ночь на понедельник.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы.
"Фонд клуба "Вегас Голден Найтс" сделает значительное пожертвование для оказания помощи пострадавшим. Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств, а также других необходимых действиях будет сообщено позднее", - говорится в заявлении пресс-службы клуба из Лас-Вегаса.
Ранее клуб сообщил, что все игроки и персонал команды находятся в безопасности.
Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. "Вегас" дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан.
За "Вегас" выступает российский центральный нападающий Вадим Шипачев. Первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ клуб из Лас-Вегаса проведет в ночь на 7 октября на выезде против "Далласа".