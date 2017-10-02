В посольстве РФ в США приспустили флаг в память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Государственный флаг был приспущен в понедельник в посольстве России в Вашингтоне в память о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада).

The flag at the Russian embassy in Washington, DC flying at half-staff in respect for victims of the senseless act of violence in Las Vegas pic.twitter.com/ATcjXmF8qt — Russia in USA (@RusEmbUSA) 2 October 2017

"Флаг в российском посольстве в Вашингтоне приспущен в знак почтения памяти жертв бессмысленного акта насилия в Лас-Вегасе", - гласит запись дипмиссии в Twitter.

Ранее приспустить флаги над Белым домом и американскими правительственными учреждениями в стране и за рубежом распорядился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия стражей порядка.