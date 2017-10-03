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Шериф: в доме виновника бойни в Лас-Вегасе найдено 18 единиц оружия, взрывчатка и патроны

Международная панорама
3 октября, 1:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, октября. /ТАСС

Кроме того, полиция изучает найденные в доме электронные устройства, сообщил Джозеф Ломбардо

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Полиция в ходе обыска в доме виновника бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) обнаружила 18 единиц оружия, взрывчатку и патроны.

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Об этом сообщил в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс- конференции, которую транслирует телекомпания CNN.

"Теперь я могу привести точные сведения о результатах обыска в доме злоумышленника в Меските, штат Невада. Там обнаружено 18 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатка и электронные устройства, которые мы в данный момент изучаем", - уточнил он.

На концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе в воскресенье вечером произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка.

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