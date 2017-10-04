Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нойштедтер: Кокорин может быть очень важным футболистом для сборной России

Спорт
4 октября, 14:10 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, октября. /ТАСС

Футболист национальной команды также отметил прогресс защитника "Спартака" Георгия Джикии и полузащитника ЦСКА Александра Головина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кокорин

Александр Кокорин

©  Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин может стать очень важным футболистом для сборной России. Такое мнение высказал журналистам партнер Кокорина по сборной, защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер.

Смотрите также

Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футбола

Кокорин заявил, что ждал вызова в сборную России и хотел его получить

Кокорин заявил, что игра за "Зенит" приносит ему только удовольствие

Сборная России в понедельник начала подготовку к предстоящим контрольным играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань- Арене"). Кокорин был вызван в команду впервые с ноября прошлого года.

"Мы все знаем, что он [Кокорин] умеет, что он очень хороший игрок. Он может быть очень важным для нас. Думаю, каждый это понимает", - сказал Нойштедтер.

Он также отметил прогресс защитника "Спартака" Георгия Джикии и полузащитника ЦСКА Александра Головина. "Нам все игроки нужны, не только Джикия, каждый важен, тем более он хорошо развивался в прошлом году. Думаю, если нога у Головина болеть не будет, он сразу будет на поле. Видно, что он хочет играть в футбол всегда, независимо от времени", - добавил Нойштедтер.

Кокорин, Головин и Джикия являются игроками стартовых составов в своих клубах в текущем сезоне. Кокорин уже побил личный рекорд результативности за сезон, отметившись 15 голами в 18 матчах во всех турнирах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама