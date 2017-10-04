Нойштедтер: Кокорин может быть очень важным футболистом для сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин может стать очень важным футболистом для сборной России. Такое мнение высказал журналистам партнер Кокорина по сборной, защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер.

Сборная России в понедельник начала подготовку к предстоящим контрольным играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань- Арене"). Кокорин был вызван в команду впервые с ноября прошлого года.

"Мы все знаем, что он [Кокорин] умеет, что он очень хороший игрок. Он может быть очень важным для нас. Думаю, каждый это понимает", - сказал Нойштедтер.

Он также отметил прогресс защитника "Спартака" Георгия Джикии и полузащитника ЦСКА Александра Головина. "Нам все игроки нужны, не только Джикия, каждый важен, тем более он хорошо развивался в прошлом году. Думаю, если нога у Головина болеть не будет, он сразу будет на поле. Видно, что он хочет играть в футбол всегда, независимо от времени", - добавил Нойштедтер.

Кокорин, Головин и Джикия являются игроками стартовых составов в своих клубах в текущем сезоне. Кокорин уже побил личный рекорд результативности за сезон, отметившись 15 голами в 18 матчах во всех турнирах.