Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футбола

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин в матчах за футбольный клуб "Зенит" в сезоне-2017/18 получает удовольствие от игры. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Кокорин был вызван на товарищеские матчи сборной России с командами Южной Кореи и Ирана впервые с ноября 2016 года, форвард пропустил, в частности, проходивший летом Кубок конфедераций. Нападающий с восемью мячами возглавляет список бомбардиров чемпионата России.

"Мы сейчас долго общались с тренерами, посмотрел все данные - с точки зрения физиологии это совершенно другой спортсмен. Это человек, который привел себя в абсолютную форму, находится в оптимальном состоянии как футболист. Надеюсь, что он сделал выводы и в человеческом плане, потому что мы видим, что он вовлечен в футбол, с удовольствием играет, и это самое главное. Это не какая-то работа, а наслаждение от футбола, и хочется, чтобы он это сохранил", - сказал Мутко.

"Это пример многим молодым парням, которые долгие годы подают надежды, а потом исчезают", - добавил вице-премьер РФ.

Мутко отметил, что ему нравится молодое поколение футболистов сборной России. "Сейчас подошло поколение ребят совершенно другого склада - очень мотивированы, другие профессиональные требования к себе. Головин, Кутепов, Миранчуки, Зобнин - это другое поколение, они совершенно по-другому смотрят на футбол, это профессиональное поколение игроков. В целом команда сбалансированная, появился Рауш, добавил конкуренции на фланге обороны, мне нравится эта команда, на Кубке конфедераций появился характер, надеюсь, что сделаем еще полшага вперед, и все будет здорово", - сказал он.

Сборная России сыграет с командой Южной Кореи 7 октября в Москве и с иранцами 10 октября в Казани.