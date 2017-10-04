МПК согласовал антидопинговые правила Паралимпийского комитета России

ТАСС, 4 октября. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) согласовала антидопинговые правила Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Процесс согласования антидопинговых правил прошел в рамках реализации критериев восстановления членства ПКР в международном комитете.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми 29 августа 2017 года в Бонне (Германия) на рабочей встрече членов координационного комитета ПКР с членами МПК по реализации пунктов критериев восстановления членства, ПКР ожидает предоставления со стороны международного комитета согласования списка членов комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов, а также медицинского персонала, работающего со спортивными сборными командами РФ по летним и зимним паралимпийским дисциплинам; подтверждения соответствия российского комитета собственному уставу, анализа персональных данных членов исполкома ПКР и других лиц, находящихся под юрисдикцией ПКР, уточнения понятия "правительственные чиновники", согласования проектов финансовых договоров между МПК и ПКР по восстановлению членства.

В сентябре МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

МПК и ПКР также согласовали внешний вид формы российских паралимпийцев, которые будут выступать в квалификационных стартах. На их форме не должно быть никаких знаков, свидетельствующих о национальной принадлежности.