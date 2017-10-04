Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

Спорт
4 октября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент ПКР Владимир Лукин

Президент ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по необходимому для допуска к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане количеству допинг-тестов (два и более) выполнили 29 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев.

Смотрите также

МПК перенес на конец ноября ЧМ по плаванию и пауэрлифтингу из-за землетрясения в Мексике

ПКР отправит на утверждение в МПК форму российских спортсменов

МПК может дисквалифицировать на два года атлетов за махинации с классификациями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Паралимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
УЕФА: проход болельщикам "Спартака" на стадион в Севилье должен быть полностью запрещен
6
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
7
Эксперт: жители ЕС и США видят в Путине защитника традиционных европейских ценностей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама