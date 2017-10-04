Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по необходимому для допуска к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане количеству допинг-тестов (два и более) выполнили 29 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев.