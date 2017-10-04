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МОК: расходы на организацию Олимпиады-2020 в Токио должны быть сокращены на $1 млрд

Спорт
4 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит $26,7 млрд

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/FRANK RUMPENHORST

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает на сокращение расходов на организацию Олимпийских игр 2020 года в Токио с $12 до $11 млрд. Об этом сообщает агентство AP.

МОК и организационный комитет Игр-2020 завершили двухдневное рассмотрение проекта, целью которого является снижение расходов на подготовку к Олимпиаде в Токио. Вице- президент МОК Джон Коутс заявил, что МОК должен увидеть сокращение бюджета на Игры на $1 млрд. Он также добавил, что видит потенциал для снижения затрат в 11 из 14 областей, которые обсуждались в ходе встречи.

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Ранее предполагалось, что бюджет Олимпиады-2020 составит 3 трлн иен ($26,7 млрд). Однако сумма была подвергнута критике со стороны МОК и губернатора Токио Юрико Коикэ. В результате проект существенно скорректировали в сторону сокращения. Позднее секретарь оргкомитета Тосиро Муто заявил, что расходы на организацию Олимпиады не превысят $17,8 млрд.

К Олимпийским играм в Токио организаторы соревнований планируют построить около 40 временных объектов, включая 13 в соседних со столицей префектурах. Среди них футбольные стадионы, баскетбольная арена, велотрек и другие. При этом из-за обширной географии стадионов и других спортивных площадок от часто используемой концепции олимпийского парка было решено отказаться.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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