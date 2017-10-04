"Адмирал" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Трактора" отличились Рихард Гюнге (3-я минута), Алексей Кручинин (12). За "Адмирал" шайбы забросили Владимир Бутузов (37), Дмитрий Саюстов (57), Владимир Ткачев (62).

"Трактор" занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 21 очко, "Адмирал" - 11-е (17).

В следующем матче 6 октября "Адмирал" примет тольяттинскую "Ладу", "Трактор" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".

В другом матче дня "Амур" победил "Автомобилист" со счетом 3:2 в овертайме.