"Адмирал" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл челябинский "Трактор" со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Трактора" отличились Рихард Гюнге (3-я минута), Алексей Кручинин (12). За "Адмирал" шайбы забросили Владимир Бутузов (37), Дмитрий Саюстов (57), Владимир Ткачев (62).
"Трактор" занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 21 очко, "Адмирал" - 11-е (17).
В следующем матче 6 октября "Адмирал" примет тольяттинскую "Ладу", "Трактор" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром".
В другом матче дня "Амур" победил "Автомобилист" со счетом 3:2 в овертайме.