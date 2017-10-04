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Азаров уверен, что ФК "Крылья Советов" и ХК "Лада" ждет славная судьба

Спорт
4 октября, 15:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Врио губернатора Самарской области назвал обе команды родными

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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в сохранении профессионального спорта в регионе и выразил уверенность, что футбольный клуб "Крылья Советов" и хоккейную команду "Лада" ждет славная судьба. Об этом он рассказал ТАСС.

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Президент России Владимир Путин 25 сентября принял отставку Николая Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Азарова.

"Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьезно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области для того, чтобы будущее у команд было успешнее", - сказал Азаров.

"Крылья Советов" сейчас выступают в первенстве России среди клубов первого дивизиона - втором по силе чемпионате страны, который проводит Футбольная национальная лига (ФНЛ). "Лада" - один из участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Самара является одним из 11 городов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу. "Отдельно хочу заострить внимание на том, что прозвучал целый ряд предложений [на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018"], связанных с переводом команд на самоокупаемость", - сказал врио губернатора.

"С другой стороны, для нас действительно серьезным подспорьем были бы дотации и содержание спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу в последующие годы. Я рассчитываю, что такое поручение состоится", - добавил он.

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