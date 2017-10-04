Азаров уверен, что ФК "Крылья Советов" и ХК "Лада" ждет славная судьба

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заинтересован в сохранении профессионального спорта в регионе и выразил уверенность, что футбольный клуб "Крылья Советов" и хоккейную команду "Лада" ждет славная судьба. Об этом он рассказал ТАСС.

Президент России Владимир Путин 25 сентября принял отставку Николая Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Азарова.

"Для меня это родные команды, и футбольная, и хоккейная, и баскетбольная, поэтому уверен, что у них впереди славная судьба. Но нам предстоит очень серьезно потрудиться, как самим командам, так и правительству Самарской области. И, я думаю, бизнесменам Самарской области для того, чтобы будущее у команд было успешнее", - сказал Азаров.

"Крылья Советов" сейчас выступают в первенстве России среди клубов первого дивизиона - втором по силе чемпионате страны, который проводит Футбольная национальная лига (ФНЛ). "Лада" - один из участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Самара является одним из 11 городов, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу. "Отдельно хочу заострить внимание на том, что прозвучал целый ряд предложений [на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018"], связанных с переводом команд на самоокупаемость", - сказал врио губернатора.

"С другой стороны, для нас действительно серьезным подспорьем были бы дотации и содержание спортивной инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу в последующие годы. Я рассчитываю, что такое поручение состоится", - добавил он.