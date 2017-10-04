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Камельзон: Шарапова еще не вернулась на свой уровень

Спорт
4 октября, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Заслуженный тренер России указал на конкретные недостатки в игре россиянки

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ТАСС, 4 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова только набирает соревновательные обороты после дисквалификации и травм, она еще не вернулась на свой уровень. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон, слова которого приводит "Газета.Ru".

В среду Шарапова уступила второй "ракетке" мира Симоне Халеп в 1/8 финала турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп. Россиянка в восьмой раз в карьере играла с румынской спортсменкой и впервые проиграла.

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"Шарапова только набирает заново соревновательный опыт. После совершенно уродского наказания Шарапова на полтора года выбыла из соревновательной практики и, будь она хоть семи пядей во лбу, не может сразу взять и выиграть такой турнир. Виден недостаток физической подготовки. Против нее выходят играть как против той самой, настоящей Шараповой, но она еще не вернулась на прежний уровень", - отметил Камельзон.

Также специалист указал на конкретные недостатки в игре россиянки. "Недостаток подготовки виден, в том числе и по многочисленным двойным ошибкам при том, что подача всегда являлась козырем Шараповой. Также Мария всю жизнь была сильна на приеме, как Серена Уильямс. Эти два элемента теперь куда-то пропали, а ведь именно с них начинается розыгрыш очка", - добавил Камельзон.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть этого сезона она пропустила из-за травмы.

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