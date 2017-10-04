Камельзон: Шарапова еще не вернулась на свой уровень

ТАСС, 4 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова только набирает соревновательные обороты после дисквалификации и травм, она еще не вернулась на свой уровень. Такое мнение высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон, слова которого приводит "Газета.Ru".

В среду Шарапова уступила второй "ракетке" мира Симоне Халеп в 1/8 финала турнира в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Халеп. Россиянка в восьмой раз в карьере играла с румынской спортсменкой и впервые проиграла.

"Шарапова только набирает заново соревновательный опыт. После совершенно уродского наказания Шарапова на полтора года выбыла из соревновательной практики и, будь она хоть семи пядей во лбу, не может сразу взять и выиграть такой турнир. Виден недостаток физической подготовки. Против нее выходят играть как против той самой, настоящей Шараповой, но она еще не вернулась на прежний уровень", - отметил Камельзон.

Также специалист указал на конкретные недостатки в игре россиянки. "Недостаток подготовки виден, в том числе и по многочисленным двойным ошибкам при том, что подача всегда являлась козырем Шараповой. Также Мария всю жизнь была сильна на приеме, как Серена Уильямс. Эти два элемента теперь куда-то пропали, а ведь именно с них начинается розыгрыш очка", - добавил Камельзон.

Нынешний сезон является первым для Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. Часть этого сезона она пропустила из-за травмы.