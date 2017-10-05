Стоимость самого дешевого билета на шахматный турнир претендентов составит €20

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ТАСС, 5 октября. Стоимость самого дешевого билета на турнир претендентов в Берлине, по итогам которого определится соперник норвежца Магнуса Карлсена по матчу за звание чемпиона мира по шахматам, составит €20. Об этом сообщает пресс-служба компании - организатора соревнования World Chess.
Стоимость абонемента на все дни турнира составит €170. Также предусмотрены абонементы VIP. Серебряный абонемент (€50-150 за день, €425 за весь турнир), предоставляющий доступ в зону игры и одну из зон отдыха, и золотой абонемент (€150-300 за день, €1275 за весь турнир), который позволит гостям без очереди иметь доступ к зоне игры, зоне отдыха, блиц-турнирам и комментариям шахматистов. Дети до семи лет в сопровождении родителей могут пройти бесплатно.
В соревновании, которое будет состоять из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие победитель (армянин Левон Аронян) и финалист (китаец Дин Лижэнь) Кубка мира, два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два лучших шахматиста по итогам серии Гран-при. Последний участник будет определен компанией World Chess.
Турнир, призовой фонд которого составляет €420 тысяч, пройдет с 10 по 28 марта 2018 года в Берлине.