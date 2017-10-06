CAS отклонил апелляцию российской легкоатлетки Чичеровой на лишение бронзы ОИ-2008

ТАСС, 6 октября. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой на лишение бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года за допинг. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Международный олимпийский комитет (МОК) 6 октября 2016 года объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады в Пекине. После перепроверки в допинг-пробах россиянки был обнаружен туринабол. Позднее спортсменка подала апелляцию в CAS на решение МОК.

"CAS подтвердил решение дисциплинарного комитета МОК, который признал нарушение антидопинговых правил со стороны Чичеровой и лишил ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года", - говорится в пресс-релизе.

Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.