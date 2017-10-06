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Всемирный боксерский совет может ввести еще одну весовую категорию

Спорт
6 октября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Новая категория будет начинаться с 90,71 кг, однако где будет ее граница пока непонятно

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) может создать 18-ю весовую категорию, разделив тяжелый дивизион на два веса для исключения большой разницы в весе между спортсменами. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит портал BoxingScene.

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"Новая категория будет начинаться с 90,71 кг, однако где будет ее граница пока непонятно, - сказал Сулейман. - Мы попросим медицинскую команду WBC провести исследование в области весовых категорий среди тяжеловесных бойцов, чтобы выяснить, как они справляются с разницей в весе".

Изначально границы тяжелого веса в боксе были расплывчатыми, чемпионом в данной категории мог стать боксер как с весом 77 кг, так и более 90 кг. Однако впоследствии для предотвращения получения спортсменами тяжелых травм на ринге боксерские организации стали разрабатывать новые весовые категории. Первый тяжелый вес (боксеры от 80 до 90 кг) был создан в 1980 году, чтобы не допустить бои между боксерами, которые весили не более 79,3 кг с бойцами-тяжеловесами. WBC является первой боксерской организацией, которая признала первый тяжелый вес.

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