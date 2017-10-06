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Bellator и Федор Емельяненко еще не завершили переговоры по следующему бою

Спорт
6 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Глава промоушена Скотт Кокер рассчитывает, что все решится в ближайшее время

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко и организация Bellator не завершили переговоры по следующему поединку спортсмена. Об этом ТАСС заявил президент промоушена Скотт Кокер.

Ранее Емельяненко заявил, что уже знает имя своего будущего соперника, однако сообщить детали поединка отказался, сославшись на детали контракта.

"Мы еще продолжаем переговоры. Надеюсь, в ближайшее время все определится", - сказал Кокер.

В своем последнем бою 24 июля Емельяненко в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений.

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