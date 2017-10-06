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Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболу

Спорт
6 октября, 19:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Вместимость арены составит 45 тысяч зрителей

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион "Ростов-Арена" вряд ли будет введен в эксплуатацию к ноябрьским матчам сборной России по футболу. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Ранее сообщалось о том, что рассматривается возможность открыть стадион в Ростове-на-Дону, который строится к чемпионату мира 2018 года, в ноябре товарищеским матчем с участием сборной России.

"Стадион в высочайшей степени готовности. Но ввод арены - это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа - документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод [в эксплуатацию]. К сожалению, к этим датам - 10 и 14 ноября - [ввести стадион в эксплуатацию] у нас не получится", - сказал Мутко.

Вместимость "Ростов-Арены" составит 45 тысяч зрителей.

Помимо Ростова-на-Дону, матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

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