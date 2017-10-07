Глава Международной федерации гимнастики: россиянку Еремину ждет большое будущее в спорте

Елена Еремина на чемпионате мира в Монреале © EPA-EFE/CJ GUNTHER

МОНРЕАЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Елена Еремина, сумевшая на дебютном для себя чемпионате мира завоевать бронзовую медаль в личном многоборье, является очень перспективной спортсменкой, у которой большое будущее. Об этом сообщил журналистам президент Международной федерации гимнастки (FIG) Моринари Ватанабе.

После выступления на четырех снарядах 1 российская гимнастка набрала 54,799 балла. Чемпионкой мира стала американка Морган Хард (55,232), серебро досталось канадке Элизабет Блэк (55,132).

"Еремина - очень хорошая и перспективная гимнастка, у которой впереди большое будущее", - считает Ватанабе.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале завершится 8 октября.