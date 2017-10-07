Около 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Россия - Южная Корея

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 20-22 тыс. болельщиков посетят товарищеский матч сборных России и Южной Кореи по футболу на московской "ВЭБ-Арене", южнокорейцев ожидается 300-600 человек. Такие цифры были озвучены на предматчевом совещании.
Встреча начнется в 17:00 мск.
"Ожидается порядка 20-22 тыс. болельщиков и 300-600 южнокорейцев, для них выделены два сектора. Скорее всего, речь идет о южнокорейцах, живущих в Москве, потому что организованных заявок не поступало", - рассказал участник совещания.
Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира 2018 года. Во вторник, 10 октября, команда Станислава Черчесова сыграет с иранцами на "Казань-Арене".