Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с южнокорейцами

Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в ФинляндииСпорт 7 октября, 17:04
IAAF не рассматривает вариант частичного восстановления ВФЛА в ноябреСпорт 7 октября, 16:49
Авербух не обсуждал с фигуристкой Медведевой замену произвольной программыСпорт 7 октября, 16:24
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитацииПолитика 7 октября, 16:21
Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с южнокорейцамиСпорт 7 октября, 16:12
Около 20 тыс. болельщиков ожидается на матче Россия - Южная КореяСпорт 7 октября, 15:54
СМИ: Марадона подаст в суд на своих дочерей за хищение £1,45 млнСпорт 7 октября, 15:33
Возняк назвал следующей большой идеей человечества создание имитирующих человека машинНаука 7 октября, 15:18
Кобелев: Хохлов сможет решить задачи "Динамо" на текущий сезон чемпионата РоссииСпорт 7 октября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов выйдут на поле в стартовом составе на товарищеский матч сборной России по футболу против команды Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (капитан), Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Кокорин, Смолов.
Матч пройдет в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 17:00 мск.