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Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с южнокорейцами

Спорт
7 октября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча пройдет в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 17:00 мск

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Федор Смолов (слева) и Александр Кокорин

Федор Смолов (слева) и Александр Кокорин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов выйдут на поле в стартовом составе на товарищеский матч сборной России по футболу против команды Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (капитан), Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Кокорин, Смолов.

Матч пройдет в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 17:00 мск.

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