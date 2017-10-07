Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с южнокорейцами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов выйдут на поле в стартовом составе на товарищеский матч сборной России по футболу против команды Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (капитан), Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Кокорин, Смолов.

Матч пройдет в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 17:00 мск.