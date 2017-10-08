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Нурмагомедов поздравил Фергюсона с завоеванием "временного" пояса UFC в легком весе

Спорт
8 октября, 8:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

По словам Нурмагомедова, Фергюсон провел прекрасный бой против Кевина Ли

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

©  AP Photo/John Locher

ТАСС, 8 октября. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Тони Фергюсона с победой над соотечественником Кевином Ли и завоеванием титула "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Заявление россиянина размещено на его странице в Twitter.

Бой между Фергюсоном и Ли состоялся в рамках турнира UFC 216 в Лас-Вегасе и завершился досрочно в третьем раунде после успешно проведенного болевого приема в исполнении Фергюсона. Эта победа стала для 33-летнего спортсмена десятой подряд.

"Поздравляю, Тони, это прекрасный бой, - написал Нурмагомедов. - Ты заслужил этот пояс".

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

Теперь на счету Фергюсона 23 победы (18 - досрочно) и три поражения, в активе 25-летнего Ли 16 побед (девять - досрочно) и три поражения. Титул UFC в легком весе принадлежит Макгрегору.

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