Усталость и волнение помешали гимнастке Ереминой стать призером ЧМ в упражнении на бревне

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Волнение и усталость помешали двукратной медалистке чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике Елене Ереминой завоевать в заключительный день турнир награду в упражнении на бревне. Об этом российская спортсменка сообщила журналистам.

Еремина заняла пятое место на чемпионате мира, проходящем в Монреале, в упражнении на бревне. Золото на данном снаряде завоевала немка Паулин Шефер, второе место заняла американка Морган Хард, третье - еще одна представительница Германии Табеа Алт.

"В чем причина моего не совсем удачного выступления на бревне? Наверно, все дело в волнении, - призналась Еремина. - Не могу сказать, получилось бы у меня завоевать медаль, если бы не допустила ошибку при приземлении, но сложилось так. Я уже немного устала после такого длинного турнира, может быть, и это сказалось".

В пятницу 16-летняя Еремина, которая только с этого сезона выступает на взрослом уровне, стала третьей в личном многоборье. В субботу она завоевала серебро в упражнении на брусьях. На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Румынии, Еремина заняла второе место в упражнении на брусьях.