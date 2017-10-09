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Энрот, Анелёв, Гусев и Толванен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Спорт
9 октября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Никита Гусев, забросивший пять шайб и сделавший три передачи в трех матчах

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Юнас Энрот

Юнас Энрот

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Игрок минского "Динамо" Юнас Энрот признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Энрот отразил 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,30. Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Никита Гусев, забросивший пять шайб и сделавший три передачи в трех матчах. Лучшим защитником стал игрок омского "Авангарда" Юнас Анелёв, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в трех матчах при общем показателе полезности "+4".

Лучшим новичком признан нападающий хельсинкского "Йокерита" Эли Толванен. 18-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в трех матчах.

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