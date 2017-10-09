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Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВ

Спорт
9 октября, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ранее генеральным директором "ГПМ Матч" был Дмитрий Гранов, который теперь займет должность исполнительного директора субхолдинга ГПМ Матч

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Субхолдинг "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ") будет управлять телеканалом "Матч ТВ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа холдинг".

"Совет директоров АО "Газпром-медиа холдинг" принял решение о передаче управления субхолдингом "ГПМ Матч" в управляющую компанию развлекательного субхолдинга ГПМ РТВ - ООО "ГПМ РТВ". Таким образом, функцию генерального директора ГПМ Матч будет выполнять юридическое лицо - ООО "ГПМ РТВ", - отмечается в заявлении пресс-службы.

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"Смена модели управления позволит масштабировать успешные решения и наработки субхолдинга ГПМ РТВ, оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность. Модель руководства управляющей компанией была реализована ГПМ РТВ в период с 2015 года и показала хорошие результаты. В управлении ГПМ РТВ находятся также пять развлекательных телеканалов и две производственные студии", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее генеральным директором "ГПМ Матч" был Дмитрий Гранов. Теперь, как сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа холдинг", он займет должность исполнительного директора субхолдинга ГПМ Матч.

Генеральным директором ГПМ РТВ является Артур Джанибекян. В субхолдинг входят телеканалы ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "2х2", а также Comedy Club Production и "А Плюс продакшн".

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