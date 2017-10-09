Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной Кореи

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной Ирана не уступают в скорости игрокам команды Южной Кореи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Товарищеский матч между командами России и Ирана состоится во вторник в Казани. В субботу российская сборная провела матч с командой Южной Кореи (4:2) на "ВЭБ-Арене" в Москве.
"Южная Корея - быстрая команда. И Иран - такой же быстрый соперник. Их также объединяет системность, у них примерно одна расстановка. Если они не придумают ничего нового, то мы знаем, как играть против иранцев. И мы знаем, что классом они выше [чем сборная Южной Кореи]", - сказал Черчесов.
"Иранцы более крепкие в единоборствах, более атлетичны, чем футболисты Южной Кореи. Взгляните на рейтинг ФИФА, они [иранцы] стоят выше нас", - отметил тренер.
Команда Ирана, досрочно ставшая участником финальной стадии чемпионата мира 2018 года, занимает 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - 64-е.
На данный момент в финальную часть мирового первенства вышли 15 команд. "Хочется, чтобы турнир был максимально насыщен игроками с мировыми именами", - сказал Черчесов.