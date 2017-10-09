Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной Кореи

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной Ирана не уступают в скорости игрокам команды Южной Кореи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Товарищеский матч между командами России и Ирана состоится во вторник в Казани. В субботу российская сборная провела матч с командой Южной Кореи (4:2) на "ВЭБ-Арене" в Москве.

"Южная Корея - быстрая команда. И Иран - такой же быстрый соперник. Их также объединяет системность, у них примерно одна расстановка. Если они не придумают ничего нового, то мы знаем, как играть против иранцев. И мы знаем, что классом они выше [чем сборная Южной Кореи]", - сказал Черчесов.

"Иранцы более крепкие в единоборствах, более атлетичны, чем футболисты Южной Кореи. Взгляните на рейтинг ФИФА, они [иранцы] стоят выше нас", - отметил тренер.

Команда Ирана, досрочно ставшая участником финальной стадии чемпионата мира 2018 года, занимает 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - 64-е.

На данный момент в финальную часть мирового первенства вышли 15 команд. "Хочется, чтобы турнир был максимально насыщен игроками с мировыми именами", - сказал Черчесов.