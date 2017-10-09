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Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношения

Спорт
9 октября, 15:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, октября. /ТАСС

Нападающий национальной команды заявил, что в сборной чувствуют поддержку болельщиков

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Однозначно хорошего отношения к национальной футбольной сборной в России не будет никогда. Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов.

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"Наверное, в нашей стране к сборной никогда не будут совсем хорошо относиться, потому что у нас люди разбираются в двух вещах - в футболе и политике", - сказал Смолов.

"Но можно вспомнить, что после матча с португальцами на Кубке конфедераций (сборная России проиграла со счетом 0:1 - прим. ТАСС) зрители остались и аплодировали нам, это было очень приятно. Стало больше лестных и подбадривающих замечаний. И ребята видят, что к нам изменилось отношение", - отметил форвард.

В субботу российская сборная провела матч с командой Южной Кореи (4:2) на "ВЭБ-Арене" в Москве. Во вторник в Казани на стадионе "Казань-Арена" сборная России сыграет с командой Ирана.

"Они [иранцы] занимают место в рейтинге [ФИФА] выше, плюс два года идут без поражений, это о многом говорит. Но мы будем отталкиваться от своей игры, плюс матч будет домашним. Думаю, все будет хорошо", - сказал Смолов.

Команда Ирана, досрочно вышедшая в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, занимает 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России - 64-е.

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