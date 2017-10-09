Кейруш: сборная России стала сильнее по сравнению с Кубком конфедераций

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавила в игре по сравнению с Кубком конфедераций 2017 года. Об этом на пресс-конференции накануне товарищеской встречи сказал главный тренер команды Ирана португалец Карлуш Кейруш.

Товарищеская встреча Россия - Иран пройдет во вторник на "Казань-Арене", начало - в 19:00 мск.

"Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной", - заявил Кейруш.

"Рейтинг ФИФА (в котором иранцы располагаются выше россиян на 39 позиций, 25-е место против 64-го - прим. ТАСС) часто не отражает действительность. Это некое развлечение для болельщиков. Конечно, лучше быть первым, но, повторюсь, рейтинги не всегда отражают действительность. Азиатскому футболу есть чему поучиться, европейский футбол с его богатыми традициями ушел далеко вперед, нам надо учиться выигрывать и побеждать", - добавил специалист.

Португалец отметил, что главным для его команды в предстоящей встрече станет приобретенный опыт: "Я горжусь тем, что мы хорошо провели отборочный турнир и пробились на чемпионат мира, для нас это новая стадия. Прежде всего ждем, что узнаем о нашем сопернике больше. Результат всегда важен, но для меня самое важное, что игроки станут более опытными - более быстрыми, умными, сильными и зрелыми для участия в чемпионате мира".

В субботу российская сборная провела матч с командой Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве и выиграла со счетом 4:2.